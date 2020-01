Spazio: Saccoccia (Asi), Italia ha ruolo sempre piu' importante

Anche in Stazione Spaziale ricerca e industria italiane (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 gen -"La missione di Luca Parmitano e' stata qualcosa di straordinario, nella sua permanenza ha condotto esperimenti di portata scientifica elevatissimi, anche esperimenti con forte partecipazione italiana. Qualcosa di veramente unico di cui siamo orgogliosi". Lo ha detto il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, presente a Palazzo Chigi, al termine del collegamento tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Luca Parmitano, l'austronauta italiano in missine sulla Stazione Spaziale. "L'Italia ha un ruolo di primaria importanza nella Stazione Spaziale e nello spazio in generale. Per dirne una, nella Stazione spaziale circa la meta' degli ambienti abitativi, i cosiddetti moduli pressurizzati, sono prodotti dall'industria italiana; moltissima scienza, ricerca e strumenti sono prodotti da industria e ricerca italiane. L'Italia ha un ruolo sempre piu' importante a livello internazionale in quello che e' fare spazio oggi con tutte le ricadute che lo spazio ha nella vita di tutti i giorni. E' un segnale chiaro che e' stato manifestato benissimo dal presidente del Consiglio nel suo collegamento con Parmitano".

