Spazio: Re David (Fiom Cgil), momento di fare salto per nuovo modello sviluppo

'E' il momento di fare il salto per un diverso modello di sviluppo.

Nel settore dell'aerospazio a livello nazionale, come nel Lazio in cui si concentrano tante eccellenze, abbiamo molte ricchezze e molte sinergie frutto piu' delle volonta' dei diversi soggetti coinvolti che di un vero e proprio progetto o di una idea di sistema come dimostra la fragilita' e la precarieta' delle lavoratrici e dei lavoratori della ricerca e anche dell'industria'. Lo ha detto la segretaria generale della FIOM CGIL, Francesca Re David, in occasione dell'iniziativa "Il settore spaziale nel Lazio: ricerca, innovazione e produzione industriale in Europa", organizzata da FLC CGIL e FIOM CGIL di Roma e Lazio.

