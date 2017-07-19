Spazio: nuovo rinvio lancio satellite italiano Cosmo-skymed

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 dic - Secondo stop consecutivo al lancio del satellite italiano Cosmo-skymed dell'Agenzia spaziale italiana per problemi del lanciatore di Space X. Il conto alla rovescia si sarebbe dovuto concludere stamani alla 3.09 italiane. Il lancio e' stato interrotto per "avere piu' tempo per effettuare controlli sui sistemi a terra" ha scritto sui social Space X. Il lancio era gia' stato rinviato il 28 dicembre per un problema idraulico ai morsetti di fissaggio della rampa di lancio. Space X non ha indicato i tempi per il nuovo tentativo di lancio del satellite di osservazione della terra italiano ma secondo la Faa statunitense non avverra' prima della serata del 30 dicembre (31 dicembre in Italia).

Ggz.

