Spazio: nasce Space It Up, consorzio italiano tra accademia e industria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb -Prende ufficialmente il via 'Space It Up', partenariato esteso che esplorera' i temi di frontiera della ricerca spaziale nei prossimi anni, con la regia del Politecnico di Torino. Il progetto conta 33 partner tra universita', centri di ricerca e aziende pubbliche e private, con una dotazione di 80 milioni euro finanziati da Agenzia Spaziale Italiana e Ministero dell'Universita' e della Ricerca per promuovere la collaborazione e l'innovazione nel settore spaziale dall'osservazione e la protezione della Terra all'esplorazione extraterrestre, dai satelliti artificiali al tele-rilevamento.

'Un progetto articolato e ambizioso per permettere all'Italia di fare il grande salto nel panorama internazionale della ricerca in campo aerospaziale, mettendo a sistema le risorse dell'accademia, dei centri di ricerca e delle imprese e contribuendo a valorizzare le eccellenze italiane del settore. Questo partenariato rappresenta un punto di partenza per lo sviluppo dei rapporti tra ricerca e impresa anche in questo ambito di frontiera, aprendo nuovi orizzonti per la sostenibilita' della vita sulla Terra e per l'esplorazione dello spazio', spiega la professoressa Giuliana Mattiazzo, Vice Rettrice per il Trasferimento Tecnologico al Politecnico di Torino.

