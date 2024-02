Spazio: nasce Space It Up, consorzio italiano tra accademia e industria -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Gli obiettivi di Space It Up: promuovere l'innovazione e ampliare le conoscenze fondamentali per le future attivita' spaziali; promuovere un futuro sostenibile; garantire la permanenza umana a lungo termine nello spazio extraterrestre; rafforzare lo spazio come ecosistema in Italia. Tredici le universita' coinvolte: oltre al Politecnico di Torino qualli di Milano e Bari, Universita' degli Studi di Napoli 'Federico II', La Sapienza e 'Tor Vergata a Roma, Universita' di Padova, Trento, Bologna, Pisa, Firenze, Universita' della Calabria. A questi si affiancano dieci centri di ricerca pubblici e privati, tra cui Cnr e Ingv. E dieci le aziende: Leonardo, Tas-I, Telespazio, Altec, E-Geos, Cira, Sitael, Argotec, TYVAk e Mapsat.

Un progetto che pone l'Italia in prima linea nella ricerca, unendo l'expertise accademica e l'industria. 'Space It Up rappresenta un unicum nel panorama delle attivita' spaziali italiane: per la prima volta lavoreranno insieme la totalita' degli attori italiani. E' questa una risposta responsabile del sistema spaziale italiano alla richiesta venuta dal Pnrr, sviluppando un progetto ambizioso che guarda oltre il 2026.

La societa' consortile che si andra' a costituire avra' l'ambizione di proporre progetti nei contesti nazionali, europei ed internazionali anche in bandi competitivi. Un attore nazionale che potra', senza timore, misurarsi alla pari di altre entita' europee', spiega il professor Erasmo Carrera, coordinatore della proposta e referente per il Politecnico di Torino.

ami

(RADIOCOR) 18-02-24 13:19:19 (0338) 5 NNNN