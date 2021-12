Spazio: Nasa e Asi insieme con la tecnologia made in Italy per lancio Ixpe

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 dic - Tanta scienza italiana a bordo del satellite Ixpe (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) nato dalla collaborazione esclusiva tra la Nasa e l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) che e' decollato puntualmente questa mattina alle 7,00 ora italiana dal Kennedy Space Center in Florida. Per il lancio e' stato utilizzato, spiega la nota, un vettore Falcon 9 della societa' privata SpaceX. Al lancio hanno assistito in presenza il presidente dell'Asi, Giorgio Saccoccia e l'amministratore della Nasa, Bill Nelson. Ixpe e' la prima missione interamente dedicata allo studio dell'universo attraverso la polarizzazione dei raggi X e per farlo utilizzera' una tecnologia tutta 'made in Italy'. A bordo di Ixpe sono installati 3 telescopi con rivelatori finanziati dall'Asi e sviluppati da un team di scienziati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). 'La Nasa e l'Agenzia Spaziale Italiana, gli Stati Uniti e l'Italia hanno una lunga tradizione di cooperazione bilaterale su missioni spaziali di successo e la missione Ixpe rappresenta un altro esempio virtuoso - ricorda il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia - della capacita' italiana di lavorare con partner internazionali per la crescita delle attivita' spaziali a livello globale. Siamo particolarmente orgogliosi, inoltre, di essere riusciti a consegnare puntualmente l'innovativa strumentazione scientifica di Ixpe, nonostante la sfida della pandemia: una vera dimostrazione di eccellenza del team italiano della missione. Adesso la parola passa alla scienza, a nuove scoperte rese possibili dall'impegno spaziale del nostro Paese!'.

