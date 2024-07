Spazio: Mimit, accordo tra Asi e Rse per applicazioni a fini ambientali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - L'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Ricerca sul Sistema Energetico (Rse) hanno siglato oggi un accordo quadro mira a perseguire obiettivi comuni nel campo spaziale e aerospaziale, dedicati a tutte le applicazioni Energetico-Ambientali. L'intesa e' stata siglata a Palazzo Piacentini, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy con delega alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, Adolfo Urso, dal presidente di Asi, Teodoro Valente, e dall'amministratore delegato di Rse, Franco Cotana. In particolare, si indica in una nota del Mimit, la collaborazione tra Asi e Rse e' rivolta allo sviluppo di soluzioni e strumenti piu' accurati per la mappatura delle fonti energetiche rinnovabili (idroelettrico, solare, biomasse, geotermico) e per una accurata informazione dinamica sui sistemi e sulle infrastrutture energetiche. Le iniziative, le attivita' e i programmi saranno realizzati congiuntamente e in maniera coordinata.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 08-07-24 18:16:48 (0558)SPACE 5 NNNN