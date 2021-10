Spazio: Milano ospitera' l'edizione 2024 dell'International Astronautical Congress -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 ott - 'Siamo davvero orgogliosi di essere riusciti a convincere l'assemblea generale dello IAF a scegliere l'Italia e la citta' di Milano per ospitare la 75esima edizione del congresso. Questo e' stato possibile solo grazie ad un sinergico sforzo organizzativo che ha portato alla presentazione di una proposta di candidatura impeccabile e completa in ogni sua parte," sottolinea Erasmo Carrera, presidenten AIDAA.

Il motto scelto per lo IAC75 e' 'Responsible Space for Sustainability', con l'obiettivo di sensibilizzare la comunita' internazionale su un uso piu' consapevole e responsabile dell'ambiente spaziale. L'edizione 2024 ruotera', inoltre, intorno ai temi della diversita' e dell'inclusivita'. Lo IAC 2024, conclude la nota, sara' ospitato dal Milano Congress Center (MiCo), il piu' grande Centro Congressi d'Europa con una capienza totale di 21.000 posti. Per l'Italia sara' la quinta volta quale Paese ospitante lo IAC. La prima edizione si tenne a Roma nel 1956 e ne seguirono altre tre: ancora a Roma nel 1981, a Torino nel 1997 e l'ultima a Napoli nel 2012.

