Spazio: Milano ospitera' l'edizione 2024 dell'International Astronautical Congress -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 ott - Lo IAC, il piu' importante congresso mondiale del settore spaziale, e' organizzato ogni anno dalla Federazione Astronautica Internazionale (IAF), fondata nel 1951, e che comprende ad oggi 73 Paesi membri, rappresentati da tutte le principali agenzie spaziali, aziende, centri di ricerca, universita', societa', associazioni e musei.

Giorgio Saccoccia, presidente dell'Asi ha ricordato: 'Il percorso di vari mesi che ci ha portato a questa prestigiosa vittoria e' stato un bellissimo esempio di come il sistema Italia funzioni con grande efficacia nel settore spaziale. Il Comitato di selezione ha premiato la rigorosita' ed accuratezza della nostra candidatura, riconoscendo indirettamente la leadership italiana nell'attuale scenario spaziale internazionale. L'Agenzia Spaziale Italiana ha deciso con entusiasmo di supportare e contribuire alla candidatura del 'Team Italia' con la proposta di Milano, mettendo a frutto l'importante rete di relazioni internazionali e la propria visione sul futuro delle attivita' spaziali, per attrarre consenso. Non possiamo essere piu' soddisfatti del risultato ottenuto per l'Italia".

Per Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, 'E' una vittoria per Milano, per la Lombardia, per l'industria spaziale nazionale e per l'intera filiera. Come Leonardo siamo particolarmente orgogliosi: abbiamo abbracciato e sostenuto la candidatura con convinzione perche' crediamo che il valore dello Spazio, dove da anni giochiamo un ruolo da protagonista a livello internazionale, sia fondamentale e strategico per il futuro dell'innovazione tecnologica al servizio del Paese e della sua crescita sostenibile'.

