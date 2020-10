Spazio: Mid-Asi, al via primi progetti del bando 'Space in response to Covid-19' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 ott - "Le iniziative - viene spiegato ancora nella nota - vanno a supporto delle attivita' di formazione ed apprendimento a distanza, di assistenza sociale, della telemedicina e assistenza sanitaria. Le risorse previste dal bando per il finanziamento dei progetti ammontano a circa 10 milioni di euro, valore incrementato rispetto alla cifra iniziale di 2,5 milioni. I fondi sono messi a disposizione dall'Agenzia spaziale italiana all'Agenzia spaziale europea.Le sperimentazioni avviate riguardano il supporto psicologico nella percezione della pandemia da parte dei giovani, la possibilita' di effettuare sessioni di tele-formazione in una classe virtuale e di affinare le proprie abilita' di progettazione ingegneristica, programmando e analizzando esperimenti in corso sulla Stazione Spaziale Internazionale.

'Spazio per i bambini ', e' l'iniziativa di supporto psicologico basata sulla ricerca. Condotta dagli psicologi dell'ospedale pediatrico di Genova 'Gaslini', permette ai bambini ed ai ragazzi, attraverso la visione di un video con attori della loro stessa eta', di controllare parti della storia per determinarne il finale. Il progetto adatta il contenuto al luogo in cui vive il bambino e da' la possibilita', per esempio, a chi abita in Puglia di ricevere informazioni diverse rispetto a chi vive in Veneto.

'React-2' e' il progetto volto a semplificare le comunicazioni tra ospedali, operatori sanitari e protezione civile, oltre che tra amministrazioni regionali e governo. Consentira' a tutti di usufruire di un singolo strumento per coordinare gli sforzi, migliorando organizzazione, comunicazione e processi decisionali.

Paola Pisano, ministro dell'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, afferma che 'la tecnologia e anche la tecnologia avanzata come quella spaziale devono arrivare laddove sono utili a migliorare la vita dei cittadini. I progetti selezionati attraverso il bando europeo dimostrano che questo e' possibile: consentiranno infatti di aiutare le persone, le scuole e le strutture sanitarie a gestire meglio le difficolta' che la pandemia da Covid-19 ha portato. In prospettiva la tecnologia spaziale potra' essere applicata anche in altri ambiti come la mobilita', il monitoraggio delle infrastrutture, la conservazione del patrimonio artistico e culturale'.

