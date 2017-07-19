Spazio: Kubilius, senza l'Italia non esisterebbe l'Europa nei sistemi spaziali

Siamo a inizio rivoluzione, economia settore triplichera' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 giu - "Dipendiamo dallo spazio per la nostra economia e la nostra autonomia strategica. Insieme nello spazio, nell'Unione europea, possiamo fare cio' che nessun Paese puo' fare da solo. Ma senza l'Italia, non esisterebbe l'Europa nello spazio". Cosi' Andrius Kubilius, Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, in un videomessaggio inviato al convegno 'Italia nello Spazio', organizzato alla Camera da Forza Italia. E dopo aver ricordato, tra l'altro, "Galileo, il miglior sistema di navigazione satellitare al mondo e Copernicus, il miglior sistema di osservazione al mondo", e il prossimo Iris Square, il commissario ha fatto rilevare: "L'Italia ha svolto un ruolo fondamentale per i sistemi spaziali dell'Unione europea, vanta aziende e capacita' di livello mondiale nello spazio, civile, a duplice uso e militare, con centri spaziali di livello mondiale".

Kubilius ha quindi affermato: "Siamo all'inizio di una rivoluzione spaziale. I mercati a valle del settore spaziale raddoppieranno e l'intera economia spaziale triplichera' nei prossimi 10 anni. Voglio che le aziende europee e italiane siano leader nell'economia spaziale e ne conquistino una parte consistente".

Bof.

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