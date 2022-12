Spazio: incontro Urso-Enac su futuro settore e spazioporto Grottaglie

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 dic - Il ministro Adolfo Urso ha incontrato il presidente Enac Pierluigi Di Palma per parlare del futuro del comparto aerospaziale, della ripresa industriale e della realizzazione dello spazioporto di Grottaglie. Urso ha sostenuto l'importanza della filiera industriale del settore aerospaziale e condiviso le azioni che Enac sta portando avanti in un percorso comune di collaborazione istituzionale per dare concretezza alla mobilita' aerea avanzata. Tra i temi anche le prospettive della commercializzazione dello spazio e l'emergere di nuove tecnologie nel contesto della New Space Economy e dello sviluppo delle operazioni suborbitali e orbitali, per cui e' fondamentale costruire infrastrutture, come gli spazioporti.

Il presidente Enac ha presentato il progetto di spazioporto a Grottaglie, in Puglia, dove sta sviluppando un moderno e flessibile quadro regolamentare di settore, con l'interesse dell'amministrazione statunitense., in particolare per l'effettuazione in Italia dei voli commerciali suborbitali, dell'aviolancio di satelliti e del rientro dall'orbita.

