Spazio: Fraccaro, presto un accordo di cooperazione con la Francia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 nov - 'Lo spazio rappresenta un settore strategico per l'Italia e la partecipazione ai programmi bilaterali e' indispensabile per consolidare il ruolo di primo piano che esercitiamo a livello internazionale. Siamo tra i grandi Paesi nello spazio e lo dimostra anche l'accordo di cooperazione che intendiamo siglare presto con la Francia per rafforzare i legami tra le nostre Agenzie nazionali e contribuire alla definizione di una politica spaziale europea'. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo spazio Riccardo Fraccaro, a margine dell'incontro di oggi a Parigi con il ministro francese dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Innovazione Frederique Vidal. 'Italia e Francia - ha sottolineato Fraccaro - sono Paesi fondatori dell'Agenzia Spaziale Europea e tra le massime potenze spaziali del mondo. Coordinare le rispettive strategie ed elaborare programmi comuni contribuira' ad aumentare le capacita' competitive a livello globale. La cooperazione con la Francia servira' inoltre a rafforzare il ruolo di leadership dell'Italia in ambito scientifico e tecnologico, consolidando cosi' il posizionamento delle nostre industrie in Europa. Lo sviluppo economico in ambito spaziale - prosegue Fraccaro - passa attraverso i canali della diplomazia e il nostro obiettivo e' quello di valorizzare nelle sedi internazionali le competenze dell'Italia in settori specifici, come l'osservazione della Terra con il programma Copernicus, i moduli pressurizzati e i lanciatori come Vega C che vogliamo far tornare a volare. I vantaggi della cooperazione tra le agenzie spaziali italiana e francese riguarderanno, naturalmente, anche lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni con ricadute positive per tutti i cittadini. Lavoriamo per firmare gia' nei prossimi mesi l'accordo con Parigi contenente tutti questi obiettivi, ma gia' l'Interministeriale di Siviglia - ha rimarcato il sottosegretario - sara' l'occasione per intraprendere concretamente questa prospettiva di sinergia nello spazio tra Italia e Francia'.

com-fil

(RADIOCOR) 22-11-19 16:39:03 (0434)SPACE 5 NNNN