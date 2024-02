Spazio: Federici (Comint), bene i privati ma investire per sicurezza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 feb - La space economy italiana ha le potenzialita' per diventare ecosistema e il Comint, il comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale, puo' esserne la base, "tenendo conto dei cambiamenti in atto, non ultimo l'ingresso sulla scena dei privati". Lo ha detto il generale Franco Federici, Consigliere militare del Presidente del Consiglio e segretario del Comint, in occasione del convegno 'Space Economy Italiana al bivio' al Politecnico di Milano. 'La missione spaziale privata Ax-3 che ha visto protagonista il colonnello Walter Villadei dell'Aeronautica Militare italiana e' un esempio di questo ecosistema", ha spiegato.

Un'opportunita' che passa anche dall'accordo siglato tra Aeronautica, Axiom e Governo italiano che, ha detto Federici, rappresenta 'una potenzialita' di sviluppo estremamente importante, non solo per le aziende del settore spaziale, ma anche per aziende non space, a cominciare dalla farmaceutica, fino al wellness e all'automotive'. Che ha scherzato: 'nello spazio hanno mangiato pasta italiana'.

'Siamo in un momento storico di grandi possibilita', ma anche di grandi rischi. Lo spazio e' oggi congestionato, competitivo e conteso', ha aggiunto Federici. Ecco perche', nell'ottica di sostenere il nuovo ecosistema delle infrastrutture spaziali saranno necessari "importanti investimenti per lo sviluppo di una capacita' di Space domain awareness, perche' se non garantiamo sicurezza non ci potra' essere un adeguato sviluppo", ha concluso.

