Spazio: Esa, prime immagini espulsione massa coronale Solar Orbiter -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mag - In piena modalita' scientifica, il telerilevamento e gli strumenti in situ effettueranno continuamente osservazioni congiunte. Al momento del passaggio vicino alla nostra stella, la navicella si trovava 'dietro' al Sole per come lo si vede dalla Terra, il che ha determinato velocita' di trasferimento di dati molto basse. Ci e' voluto pertanto molto tempo per scaricare completamente i dati del passaggio ravvicinato, che sono tuttora in fase di analisi. Per una felice coincidenza, tre degli strumenti di telerilevamento del Solar Orbiter hanno rilevato un paio di espulsioni di massa coronale nei giorni successivi al maggior grado di avvicinamento. I dispositivi Extreme Ultraviolet Imager (EUI), Heliospheric Imager (SoloHI) e il coronagrafo Metis hanno ripreso diversi aspetti delle due CME che si sono verificate nel corso della giornata. Le CME sono state osservate anche dal satellite Proba-2 dell'ESA e dall'Osservatorio solare ed eliosferico (SOHO) di ESA/NASA dal lato 'frontale' del Sole, mentre lo STEREO-A della NASA, situato al di fuori della linea Sole-Terra, ha registrato anch'esso un lieve bagliore; l'insieme di questi dati ci permettono di ottenere una visione globale degli eventi.

Per il SoloHI di Solar Orbiter, questa e' stata la prima espulsione di massa coronale vista dallo strumento; Metis ne aveva rilevata una in precedenza, il 17 gennaio, e EUI una in novembre dello scorso anno, mentre i rilevatori in situ della navicella hanno ripreso la loro prima CME poco dopo il lancio, in aprile 2020. Anche molti degli strumenti in situ hanno rilevato attivita' di particelle intorno alle CME del febbraio 2021; i dati sono in corso di analisi e saranno presentati prossimamente.

Per SoloHI l'avvistamento della CME e' avvenuto grazie a una circostanza particolarmente fortunata , durante il 'bonus' di tempo di telemetria. Gli aggiornamenti effettuati sulle antenne a terra dal termine della pianificazione della missione hanno consentito al team di scaricare e collegare dati in momenti in cui non si sarebbero aspettati di poterlo fare, seppure a frequenze di telemetria inferiori. Hanno dunque deciso di raccogliere solo il volume di dati di una linea (lo strumento ha quattro linee di sensori) ad una frequenza di due ore, ed e' successo che proprio in quel lasso di tempo siano riusciti a captare una CME.

