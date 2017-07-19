Spazio: Esa, lanciata Smile, "scopriremo lo scudo invisibile della Terra"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - Lanciata con successo la missione della sonda Smile il cui primo segnale e' stato ricevuto dalla stazione Esa di New Norcia in Australia alle 6,48 ora dell'Europa centrale. In una nota l'Agenzia spaziale europea spiega che i pannelli solari della sonda si sono dispiegati alle 6,49 permettendo a Smile di raccogliere la luce solare per alimentare i propri sistemi e strumenti scientifici, operazione che ha sancito il successo del lancio.

Smile - frutto di una collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e l'Accademia Cinese delle Scienze - rivelera' come la Terra reagisce ai flussi di particelle e alle esplosioni di radiazioni provenienti dal Sole, utilizzando una camera a raggi X per effettuare le prime osservazioni a raggi X dello scudo magnetico terrestre e una camera a ultravioletti per osservare le aurore boreali risultanti per periodi fino a 45 ore consecutive.

'Stiamo per assistere a qualcosa che non abbiamo mai visto prima: l'armatura invisibile della Terra in azione - afferma il Direttore Generale dell'Esa Josef Aschbacher - Con Smile, stiamo spingendo i confini della scienza nel tentativo di rispondere a grandi domande che restano un mistero da quando abbiamo scoperto, oltre settant'anni fa, che la Terra e' protetta da una gigantesca bolla magnetica'. Smile - sottolinea David Agnolon, responsabile di progetto di Smile dell'ESA - "fara' luce sui misteri dello scudo magnetico terrestre': la missione "segna la prima volta che l'Esa e la Cina hanno selezionato, progettato, realizzato, lanciato e gestito congiuntamente una missione, e siamo tutti davvero entusiasti delle importanti scoperte scientifiche che ci aspettiamo da Smile nei prossimi tre anni'.

fon.

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