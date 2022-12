Spazio: Enea e Universita' Tor Vergata lavorano a Robot astronauta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 dic - Un nuovo robot in grado di affiancare, e in alcuni casi sostituire, i membri degli equipaggi delle missioni spaziali orbitali nelle attivita' di manutenzione e monitoraggio delle strutture esterne, per alleviarne lo stress e diminuire i rischi. Lo stanno mettendo a punto Enea e Universita' di Roma Tor Vergata, nell'ambito del progetto biennale TORVEastro, finanziato dalla Regione Lazio, tramite Lazio Innova. Il progetto parte da un brevetto di Marco Ceccarelli del Laboratorio di Robotica e meccatronica del dipartimento di Ingegneria industriale di Tor Vergata, mentre per Enea sono coinvolti i ricercatori del Laboratorio di Robotica e intelligenza artificiale del dipartimento di Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili.

bab

(RADIOCOR) 09-12-22 16:11:52 (0387)SPACE 5 NNNN