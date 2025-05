Spazio: Draghi, serve un maggiore coinvolgimento del settore privato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mag - "Per quanto riguarda il settore spaziale, dobbiamo riformare drasticamente l'interazione tra le agenzie dell'UE e quelle nazionali, e abbiamo bisogno di un maggiore coinvolgimento del settore privato. Negli Stati Uniti, ad esempio, il 50% degli investimenti spaziali e' finanziato privatamente, mentre in Europa il settore pubblico finanzia l'80 per cento". Lo ha detto Mario Draghi, intervenendo al XVIII summit sull'innovazione Cotec Europa 'A call to action' in corso a Coimbra. "Il che - aggiunge l'ex-presidente della Bce - a sua volta comporta gravi inefficienze, come il principio del ritorno geografico che frammenta il settore spaziale europeo e che dovrebbe essere abbandonato, poiche' da decenni ostacola il progresso".

