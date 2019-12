Spazio: dal 10 al 12 dicembre a Roma New Space Economy European ExpoForum -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 dic - "Investire sullo spazio - commenta Roberto Battiston, Fondazione E. Amaldi, Chair del Comitato scientifico di New Space Economy European ExpoForum - significa investire sul futuro, anche in termini di miglioramenti concreti della vita sulla terra, dal settore della medicina a quello dell'agricoltura, passando per la mobilita' e la sicurezza. La quasi totalita' dei settori economici si interseca piu' o meno direttamente con lo spazio e la sua economia e l'Italia ha una filiera completa nel settore spaziale e ricopre un ruolo di leadership in Europa, confermandosi terzo contributore dell'Esa, nonche' uno dei pochi Paesi capaci di fornire tecnologie e programmi in tutti i comparti (Scienza, Esplorazione e osservazione dell'Universo, Osservazione della Terra, Lanciatori, SSA (sicurezza), Telecomunicazioni, Navigazione e nuove tecnologie). Gli investimenti nel settore spaziali fatti negli ultimi 5 anni, culminati con le importanti decisioni appena prese alla Ministeriale Esa del 2019, danno all'Italia una straordinaria occasione di cogliere i benefici della New Space Economy. Come Fondazione Amaldi, con il lancio di questa manifestazione, ci siamo impegnati a dare il nostro contributo per promuovere questa eccezionale opportunita''

Il 12 dicembre Asi e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del ministero dello Sviluppo Economico organizzano il workshop 'SPAZIO agli intangible asset' sui brevetti come elemento fondamentale per la crescita delle aziende spaziali.

