Spazio: Crosetto, politica nazionale assuma ruolo concreto, no recinti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 dic - Nel settore dello spazio serve "una stabilizzazione delle politiche di settore, individuando il perimetro di azione della difesa per proteggere interesse nazionali dello spazio". Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando al convegno 'Una legge italiana per lo spazio' di Fondazione Leonardo, in occasione della Giornata nazionale dello Spazio 2022 sottolinea come "la politica nazionale deve assumere un ruolo concreto ed efficace per il settore". "Abbiano proceduto in modo alternato, serve una visione globale, non costruire recinti che dividano le forze in campo. Tutto possiamo fare tranne che costruire nuovi steccati per difendere i propri interessi ma serve totale sinergia".

Crosetto ha ricordato che "l'Italia e' un pilastro dell'architettura spaziale europea, assegna un volume rilevante alle risorse pubbliche: 3,1 miliardi a cui si aggiungono gli investimenti del Pnrr e le progettualita' della Difesa, per un totale di 7 miliardi nei prossimi 5 anni".

