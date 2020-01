Spazio: Conte, settore per noi strategico, volano per crescita -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 gen - "Benvenuto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale! Siamo appena passati sul terminatore, cioe' abbiamo passato da poco l'alba e siamo sulle coste del Nord America": cosi' l'astronauta Luca Parmitano ha salutato Conte nel collegamento organizzato tra la Stazione Spaziale e Palazzo Chigi. "La Stazione Spaziale - ha aggiunto - e' avamposto dell'umanita' nello spazio e la maggior opera ingegneristica realizzata dall'uomo" ha replicato Conte. Che nel ricordare il ruolo strategico per l'Italia ha tenuto a sottolineare che il nostro Paese "ha un record storico di contribuzione e mantiene saldo il terzo posto tra i Paesi contributori". "Continuiamo ad investire su programmi opzionali, stiamo raddoppiando e ci stiamo impegnando molto" anche perche' "partecipare a questo settore ci ha consentito di sviluppare consapevolezza riguardo al nostro pianeta, conoscere meglio l'universo e le potenzialita' dello spazio, utile anche in termini di servizi e applicazioni a favore dei cittadini e per la sicurezza delle istituzioni" ha aggiunto il premier. Al collegamento, a Palazzo Cighi erano presenti anche il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, il direttore Generale dell'Esa Jan Worner e il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia

Conte che ha espresso piu' volte l'orgoglio per il ruolo di Parmitano che ha definito "un punto di riferimento" ha rivolto all'astronauta varie domande per poi congedarsi: "Salutiamo il colonnelo Parmitano, cittadino italiano, cittadino europeo, del mondo e proiettato anche in una dimensione galattica".

