Spazio: a Torino IS4Aerospace con Avio, Leonardo e Thales Alenia Space

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 dic - Si chiama 'IS4Aerospace - Knowledge Transfer Innovation Infrastructure for New Aerospace Challenges' l'infrastruttura tecnologica dela Citta' dell'Aerospazio torinese, dal valore complessivo di 23, 6mln di euro, finanziata dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca nell'ambito del PNRR, coordinata dal Politecnico di Torino, e co-finanziata da Avio Aero, Leonardo e Thales Alenia Space. In particolare, Avio Aero realizzera' un laboratorio di High Performance Computing, progettato per accelerare l'integrazione dei sistemi di propulsione ibrido-elettrica su velivoli a ridotto impatto ambientale. Leonardo sviluppera', invece, i primi quattro laboratori dell'AI.rcraft Innovation Center per un volo sempre piu' a guida autonoma e con soluzioni basate su algoritmi di intelligenza artificiale. Nell'iniziativa sara' coinvolto anche il vicino Campo Volo di Collegno per le attivita' di testing a terra ed in volo attraverso l'utilizzo di velivoli sperimentali. Un ulteriore laboratorio, che fa capo a Thales Alenia Space, infine, il laboratorio 'Materials One Point Service - MOPS' servira' a supportare i progetti di esplorazione spaziale, ma non solo.

ami

(RADIOCOR) 22-12-24 15:13:02 (0311) 5 NNNN