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            Spazio: a Potenza partono gli Stati generali della Space Economy 2026

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - Nel ricordo di Rocco Petrone, si apre domani a Potenza 'Spazio Italia 2.0 - Stati Generali della Space Economy 2026', il programma di iniziative che l'intergruppo parlamentare sullo Spazio realizzera' nei 16 distretti dell'industria spaziale italiana. Una roadmap sul territorio per evidenziare l'importanza strategica del comparto per lo sviluppo del Paese. 'L'Italia e' tornata protagonista della nuova missione lunare, con l'astronauta Luca Parmitano che partecipera' come pilota alla prossima missione Artemis e con le sue industrie che realizzeranno il modulo abitativo lunare destinato ad accogliere gli astronauti che vivranno sul nostro satellite', ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy e autorita' delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso. 'Partire dalla Basilicata - ha aggiunto Urso - ha un duplice significato: ricordare un suo grande figlio, che ha lasciato un'impronta straordinaria nell'avventura spaziale, e sottolineare la presenza sul territorio di realta' importanti come il Centro di Geodesia Spaziale di Matera e di numerose Pmi del settore che crescono e si rafforzano'.

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            (RADIOCOR) 14-06-26 16:45:18 (0383)SPACE 5 NNNN

              
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