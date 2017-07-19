Spazio: 27 aziende italiane protagoniste al "Symposium" in Colorado

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - Dopo le tappe di ADSS a Seattle e SATShow a Washington D.C. - e a pochi giorni dal rientro sulla Terra della missione Artemis II - lo spazio e' ancora al centro dei rapporti commerciali tra Italia e Stati Uniti: l'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'Asi-Agenzia Spaziale Italiana hanno guidato una delegazione di 27 tra le piu' importanti imprese italiane dello space tech a Colorado Springs per lo Space Symposium, l'appuntamento di riferimento a livello globale per la space economy, dal 13 al 16 aprile.

Space Symposium e' uno dei principali luoghi di incontro del comparto a livello mondiale. Riunisce agenzie spaziali, aziende commerciali, organizzazioni militari, enti governativi, centri di ricerca, istituzioni educative e imprenditori, offrendo una piattaforma globale per partnership, confronto strategico e presentazione delle piu' recenti innovazioni tecnologiche. Nella scorsa edizione ha richiamato al Broadmoor di Colorado Springs oltre 11mila professionisti, leader aziendali e decision-maker del settore provenienti da piu' di 40 Paesi del mondo.

Per l'Italia, la partecipazione allo Space Symposium 2026, si legge in una nota, si inserisce in un quadro di rafforzamento del posizionamento negli Stati Uniti, mercato sempre piu' rilevante per l'aerospace nazionale. Secondo i dati Trade Data Monitor elaborati da Agenzia Ice-Houston, nel 2025 l'import aerospaziale complessivo Usa ha raggiunto 42,20 miliardi di dollari (+1,53% sul 2024). Nello stesso anno, le importazioni Usa dall'Italia sono salite del +7,94% (arrivando a 1,71 miliardi), circa cinque volte la crescita media del mercato. La quota di mercato italiana e' infatti cresciuta fino al 4,05% (dal 3,30% del 2023) - in controtendenza rispetto alle contrazioni registrate dagli altri grandi fornitori europei come Francia, Regno Unito e Germania - con l'Italia che nel 2025 si posiziona come ottavo partner degli Stati Uniti nel comparto.

com-Ale.

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