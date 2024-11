Spagna: salgono a 211 vittime alluvioni, nuovi rinforzi militari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 nov - Il governo spagnolo ha annunciato l'invio di altri 10.000 soldati e agenti di polizia nel sud-est della Spagna per aiutare le persone colpite dalle inondazioni e per contribuire alla ricerca dei dispersi, quattro giorni dopo le tragiche inondazioni che hanno ucciso almeno 211 persone. In totale, saranno dispiegati sul campo '5.000 soldati in piu'', di cui 4.000 'oggi' e 1.000 'domani mattina', ha annunciato il Primo Ministro Pedro Sa'nchez in una dichiarazione dal Palazzo della Moncloa, sua residenza ufficiale. Questa cifra porta a 7.500 il numero di militari mobilitati nelle zone colpite, il 'piu' grande dispiegamento di forze armate mai effettuato in Spagna in tempo di pace', ha insistito il capo del governo. Secondo Sa'nchez, a questi soldati si aggiungeranno altri 5.000 agenti di polizia e gendarmi, che avranno il compito di sostenere i 5.000 colleghi gia' presenti sul posto.

Ann

(RADIOCOR) 02-11-24 16:30:58 (0342) 5 NNNN