Spagna: produzione industriale +0,6% a luglio, +2,3% tendenziale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - A luglio in Spagna la produzione industriale ha segnato un aumento dello 0,6% mensile al netto degli effetti di calendario e della stagionalita' (-0,7% a giugno). Lo comunica l'Ine, l'Istituto nazionale di statistica spagnolo. Il tasso tendenziale dell'indice della produzione industriale si e' attestato al 2,3% nella serie corretta per gli effetti di calendario e la stagionalita', e al 2,6% nella serie non corretta.

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(RADIOCOR) 10-09-26 09:14:32 (0174) 5 NNNN