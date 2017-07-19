Spagna: inflazione frena a gennaio, -0,4% mensile e 2,3% tendenziale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 feb - A Spagna a gennaio il tasso di inflazione annuo e' stato pari al 2,3%, sei decimi di punti percentuale in meno rispetto a dicembre.

Lo rende noto l'Ine, l'Istituto nazionale di statistica spagnolo. Il tasso di inflazione di fondo annuo e' rimasto al 2,6% mentre la variazione mensile dell'indice complessivo e' stata del -0,4 per cento. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo ha registrato un incremento del 2,4% su base annua, sei decimi di punto percentuale in meno rispetto al mese precedente.

