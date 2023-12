Spagna: inflazione dicembre stabile al 3,3% annuo, in linea con stime

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - L'inflazione in Spagna a dicembre si conferma stabile al 3,3% annuo ma l'inflazione 'core' ha rallentato nettamente al 3,8% dal 4,5% di novembre. Lo comunica l'istituto nazionale di statistica Ine. Il dato di dicembre, provvisorio, e' in linea con le attese degli analisti.

I prezzi energetici sono in netto rallentamento mentre i prezzi dell'elettricita' hanno rallentato la crescita annua e gli alimentari si sono mantenuti stabili. L'inflazione in Spaga e' sopra la media dell'eurozona (2,4% in novembre).

