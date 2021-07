Spagna: inflazione allo 0,5% mensile e 2,7% annuale a giugno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 lug - Come precisa l'Ine, sull'andamento dell'inflazione di giugno ha inciso molto l'incremento dei prezzi per l'abitazione, che hanno segnato +10,9% annuo, a causa principalmente del rincaro dell'elettricita', il maggiore dal giugno 2020. Hanno inoltre segnato un aumento dell'1,1% i prezzi di alimenti e bevande. In frenata invece, su base annua, l'inflazione nel settore del tempo libero e della cultura e in quello dei trasporti. Dopo essere rimasta in territorio negativo per la maggior parte del 2020 (con un minimo di -0,9% a maggio), per l'impatto economico delle misure di restrizione anti-pandemia, l'inflazione e' partita al rialzo dallo scorso febbraio e continua ad aumentare.

Gli-col

(RADIOCOR) 14-07-21 11:38:06 (0283) 5 NNNN