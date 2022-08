Spagna: inflazione +10,8% tendenziale a luglio, ai massimi dal 1984

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ago - I prezzi al consumo in Spagna nel mese di luglio sono diminuiti dello 0,3% rispetto a giugno e sono aumentati del 10,8% rispetto all'anno precedente. Lo ha comunicato l'Istituto nazionale di statistica spagnolo Ine precisando che il dato annuale e' il piu' alto dal settembre 1984. Le prime indicazioni rilasciate a fine luglio avevano mostrato prezzi in calo dello 0,2% sul mese e in aumento del 10,8% sull'anno. I prezzi al consumo armonizzati sono diminuiti dello 0,6% su base mensile e sono aumentati del 10,7% in piu' rispetto all'anno precedente.

Cel

(RADIOCOR) 12-08-22 09:21:27 (0168) 5 NNNN