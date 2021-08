Spagna: indice Pmi servizi luglio a 61,9 (da 62,5), composito 61,2 (da 62,4)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 4 ago - La crescita resta elevata nel settore terziario in Spagna, ma a luglio ha segnato un leggero rallentamento rispetto a giugno che aveva peraltro registrato il massimo da 21 anni. L'indice Pmi dei servizi calcolato da Ihs Markit il mese scorso e' risultato pari a 61,9 da 62,5 nel precedente, restando comunque su livelli molto alti e decisamente al di sopra della soglia di 50 che fa da spartiacque tra declino e aumento dell'attivita'. Come segnala un comunicato, sia le nuove commesse, sia l'occupazione sono nuovamente aumentate, sia pure a tassi inferiori rispetto a giugno, cosi' come la fiducia, che registra il minimo da quattro mesi di riflesso ai timori legati al recente aumento dei contagi da Covid 19, pur mantenendosi su livelli storicamente elevati. Le vendite all'export hanno continuato ad aumentare a un ritmo solido, anche se si registrano alcune cancellazioni di ordini dall'estero legate all'emergere della variante Delta del Covid in Spagna. Il lavoro arretrato, comunque, aumenta per il quarto mese consecutivo e vengono segnalati nuovi aumenti dei prezzi, anche se il tasso di inflazione risulta minore rispetto a giugno. Nell'insieme, includendo anche il settore manifatturiero, l'indice Composito a luglio e' pari a 61,2, dopo 62,4 a giugno, sopra il cruciale livello di 50 per il quinto mese consecutivo, beneficiando per il terzo mese consecutivo soprattutto della spinta che giunge dal terziario.

Gli-col

