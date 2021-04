Spagna: indice Pmi servizi a marzo migliora a 48,1 (da 43,1), composito sale a 50,1

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 7 apr - Il settore dei servizi in Spagna ha segnato una nuova contrazione a marzo, ma e' stata molto piu' contenuta rispetto a febbraio, mentre la speranza che la campagna di vaccinazioni aiutera' a ridurre l'impatto del Covid-19 e a riportare la fiducia ha mantenuto ad alti livelli la fiducia delle imprese. Le difficolta' di breve termine, a causa delle restrizioni per contenere la pandemia, hanno pero' indotto le aziende a ridurre nuovamente l'occupazione. Questo il quadro che si riflette nell'indice Pmi dei servizi calcolato da Ihs Markit, che il mese scorso in Spagna e' migliorato al 48,1 dal 43,1 di febbraio, restando sotto la soglia di 50, spartiacque tra crescita e declino, per l'ottavo mese consecutivo, ma con la flessione piu' contenuta dell'intera sequenza. Le aziende riferiscono che i margini restano sotto pressione, per effetto del notevole incremento delle spese operative. Le vendite sono complessivamente diminuite, principalmente a causa del calo del business con l'estero, soprattutto nei settori del turismo e dell'hospitality, ma la contrazione e' modesta. Nell'insieme, tenendo anche conto dell'andamento del settore manifatturiero, in netta ripresa a marzo, l'indice Pmi Composite Output e' migliorato a 50,1 dal 45,1 di febbraio, portandosi cosi' oltre la soglia di 50 per la prima volta da luglio.

