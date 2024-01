Spagna: calano di oltre 27mila unita' i disoccupati a dicembre(-1%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 gen - In Spagna il numero dei disoccupati registrati al Servizio pubblico statale per l'impiego e' diminuito di 27,375 unita' rispetto al mese precedente, una variazione pari all'1%. Su base annua la contrazione e' stata del 4,59%, pari a 130.197 persone. E' quanto reso noto dal ministero del Lavoro. I disoccupati totali a dicembre si attestano a 2,707 milioni: si tratta del numero piu' basso per questo mese dal 2007 quando furono registrati 2,129 milioni di disoccupati. I giovani sotto i 25 anni che non trovano lavoro calano del 5,83% (-12mila) rispetto a novembre per un totali disoccupati ai minimi storici sotto quota 194mila.

