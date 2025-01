SpaceX: Boccia (Pd) scrive a La Russa, Governo venga con urgenza in Parlamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 gen - "Assistiamo attoniti al dibattito tra la presidenza del Consiglio dei Ministri e Elon Musk, diffuso tra agenzie di stampa e post sui social media, in merito ad una trattativa tra il nostro Governo e la societa' SpaceX, di proprieta' dello stesso Elon Musk, peraltro in predicato di assumere ruoli di notevole importanza nell'imminente Amministrazione statunitense, circa la fornitura di servizi di telecomunicazione per le nostre sedi diplomatiche, le nostre forze armate, le nostre istituzioni strategiche e la Pubblica amministrazione". Cosi' il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, in una lettera inviata al presidente del Senato, Ignazio La Russa, affinche' solleciti, ai sensi dell'articolo 105 del regolamento, il Governo a rendere comunicazioni al Senato in merito alla vicenda Starlink, come riferito in una nota del gruppo. Nella missiva si rimarca, tra l'altro che "e' grave che una discussione tanto importante che riguarda i livelli di sicurezza degli apparati di Governo del nostro Paese, e quindi la sicurezza del Paese stesso, non sia mai stata affrontata in Parlamento, ovvero nell'organo deputato a discutere e fornire ulteriori elementi valutativi affinche' possano essere espressi i relativi indirizzi nei confronti del Governo su una materia cosi' delicata".

com-nep

(RADIOCOR) 07-01-25 17:02:24 (0494) 5 NNNN