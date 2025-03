Space economy: Polimi, osservazione terra vale 290mln nel 2024 (+28%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - 'Stati Uniti e Cina confermano il loro ruolo di leader, ma nazioni emergenti come Emirati Arabi e India stanno facendo grandi passi in avanti. L'Europa, che vanta una tradizione di eccellenza con competenze tecniche all'avanguardia e capacita' industriali di primo piano, deve identificare nuove aree di intervento per continuare ad essere competitiva a livello globale', spiega Michele Lavagna, responsabile scientifico dell'Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano. In Italia 'startup e pmi rappresentano circa l'80% delle imprese del settore', ricorda Paolo Trucco, dell'Osservatorio Space Economy, e per crescere 'deve coinvolgere una platea sempre piu' ampia di potenziali utilizzatori finali, con cui sviluppare soluzioni e servizi innovativi che diano slancio ad un mercato privato. Dal punto di vista legislativo, il nostro paese e' un apripista. La prima legge quadro sullo Spazio approvata alla Camera e in discussione al Senato ci pone all'avanguardia tra i grandi player globali'.

