Space Economy: Polimi, Italia terza in Europa per sturt up nel 2024

Ma avanza la Cina (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - L'Italia accelera e sale sul podio europeo dell'innovazione nella space economy: nel 2024 si posiziona al terzo posto per investimenti in startup, trainata dal mega-round della startup D-Orbit per 150mln di dollari. Il Regno Unito guida la classifica con 244mln di dollari raccolti, seguito dalla Germania con 223mln, al terzo posto, appunto, l'Italia con 170mln, seguita da Spagna con 167mln e Francia con 139mln di dollari. Uno scenario che vede l'Italia agganciare il trend degli altri paesi: dal 2016 le startup italiane hanno raccolto complessivamente 469mln di dollari, ancora al di sotto di quelle francesi 853mln, quelle tedesche 677mln e quelle spagnole 626mln. E' questo lo scenario emerso dal rapporto dell'Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano. La Space Industry italiana e' composta per l'89% da imprese che operano anche in altri comparti, perlopiu' aviazione (63%), industria metalmeccanica (44%), automobilistica (38%) e ICT ed elettronica (35%).

Uno scenario che, a livello globale, nel 2024 ha visto il capitale di rischio raccolto da startup operanti nella Space Economy per 5,5 miliardi di dollari. L'innovazione nello spazio resta a traino americano con 2,65mld raccolti da startup con sede in Nord America. A seguire l'Asia con 1,54mld, che per la prima volta supera l'Europa con 1,26mld.

Gli Stati Uniti e la Cina confermano il loro ruolo di leader, con approcci e livelli di trasparenza significativamente differenti, Emirati Arabi e India stanno emergendo in modo deciso, sottolinea il Politecnico di Milano. 'L'Europa e' un'eccellenza nel settore spaziale, ma rischia di perdere competitivita' per alcune criticita', a cominciare dall'ammontare degli investimenti', col rischio di restare indietro, avverte il report. Il budget pubblico europeo per lo spazio si aggira intorno ai 13mld di dollari, quello statunitense 73mld, mentre si prevede che la Cina superi entro il 2030 il valore attuale europeo con una spesa prevista di 20 miliardi di dollari.

