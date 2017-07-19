Space Economy: Deloitte, 72% grandi imprese italiane usa dati satellitari

Mercato tricolore +12,3% a 4,5 mld nel 2024 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 apr - Il 72% delle grandi imprese italiane utilizza gia' la trasmissione di dati satellitari, il 62% il monitoraggio ambientale e il 62% sistemi avanzati di sicurezza e sorveglianza, segno di una crescente adozione della Space economy come leva industriale.

E' quanto emerge dalla ricerca 'The Sky is (not) the Limit', presentata a Milano da Deloitte e Fondazione E. Amaldi, che fotografa un settore in espansione, ma con alcune criticita'.

In Italia la Space economy ha raggiunto un fatturato di 4,5 miliardi di euro nel 2024 - +12,3% su base annua - con oltre 400 aziende e piu' di 15.000 occupati (+5,6%). L'export ha toccato i 7,5 miliardi nel 2023 (+14%), mentre startup e microimprese del comparto segnano un +60% dei ricavi. Il Paese e' inoltre sesto al mondo per rapporto tra investimenti spaziali e Pil e terzo in Europa per contributo al budget Esa (15% del totale).

Gli investimenti delle imprese puntano soprattutto su efficienza operativa e riduzione dei costi (87% degli intervistati), innovazione dei processi (70%) e rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche (66%). Oltre meta' delle aziende (55%), inoltre, ha gia' avviato collaborazioni, in particolare con fornitori di tecnologie satellitari (46%), enti pubblici e universita' (33%) e servizi in outsourcing (29%), con benefici attesi legati all'accesso a nuove tecnologie e alla condivisione di competenze (85%).

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(RADIOCOR) 23-04-26 12:08:55 (0371) 5 NNNN