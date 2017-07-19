S&P: vede atterraggio morbido per mercato lavoro Ue grazie anche a riforme

Ma salari continueranno ad alimentare l'inflazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 set - S&P prevede un atterraggio morbido per il mercato del lavoro europeo, sostenuto dai solidi bilanci dei datori di lavoro e da tendenze strutturali quali la maggiore partecipazione femminile e dei lavoratori di eta' avanzata. Secondo gli esperti della societa' di rating, le riforme del mercato del lavoro stanno migliorando i tassi di partecipazione e la qualita' dei contratti di lavoro in alcuni Paesi. Inoltre l'avvento dell'intelligenza artificiale sta ridefinendo il mercato del lavoro, contribuendo a compensare la perdita di posti di lavoro nei settori manifatturieri tradizionali.

S&P prevede che il costo del lavoro continuera' ad alimentare l'inflazione in misura maggiore rispetto ai decenni precedenti, rendendo improbabile un ritorno a tassi di interesse pari a zero o negativi nell'eurozona. "Il mercato del lavoro europeo - si rileva nella ricerca - continua a mostrare una notevole resilienza. Piu' di 169 milioni di persone erano occupate nella zona euro nel primo trimestre - un nuovo record - mentre il tasso di disoccupazione e' sceso a un minimo pluridecennale del 6,3% a giugno. Tuttavia, la crescita economica e' rimasta contenuta a causa dei venti contrari esterni". Secondo S&P la Bce ha probabilmente terminato i tagli dei tassi e vede come altamente improbabile un ritorno a tassi di interesse pari a zero o negativi in assenza di uno shock grave al sistema.

