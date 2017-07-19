S&P: tasso default imprese Ue con rating speculativo potrebbe calare al 3,25% a fine anno

Rispetto al 4% di fine 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 feb - "Il delicato equilibrio tra una crescita economica resiliente e tassi di interesse elevati dovrebbe portare il tasso di default europeo nel segmento speculative-grade a chiudere il 2026 al 3,25%, leggermente al di sotto del livello di fine 2025, pari al 4%". E' quanto affermano gli esperti di S&P in un rapporto in cui sottolineano come molte emittenti con rating nelle categorie 'CCC'/'C' presentano flussi di cassa deboli e strutture del debito pesanti, in un contesto di sfide strutturali nei rispettivi settori, il che probabilmente manterra' il tasso di default al di sopra del 3% anche oltre l'orizzonte di previsione a 12 mesi. "L'aumento della volatilita' dei mercati in reazione allo sviluppo delle infrastrutture legate all'intelligenza artificiale e ai data center potrebbe innescare una perdita di fiducia qualora il sentiment negativo dovesse accumulare sufficiente slancio, in particolare se restassero attivi altri fattori di stress per il mercato. Cio' potrebbe contribuire a un aumento dei tassi di default, in linea con lo scenario piu' pessimista".

Cop

(RADIOCOR) 17-02-26 16:31:48 (0518) 5 NNNN