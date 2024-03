S&P: shadow banking sempre piu' importante, serve attenzione sui rischi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mar - Le shadow bank continuano a svolgere un ruolo importante nell'intermediazione del credito in molti Paesi. Cio' aumenta l'efficienza e la ricchezza dei mercati finanziari, ma comporta anche rischi significativi. E' quanto emerge da un rapporto di S&P secondo cui le banche ombra detenevano circa 63 trilioni di dollari in attivita' finanziarie nelle principali aree economiche globali alla fine del 2022, che rappresentano il 78% del pil globale, rispetto ai 28 trilioni di dollari o 68% del pil globale nel 2009. La concentrazione delle shadow bank in determinati settori economici - prosegue il rapporto di S&P - significa che non sono immuni dai cicli economici e dei tassi di interesse. S&P si attende quindi che le loro posizioni finanziarie siano periodicamente sottoposte a stress. L'esposizione delle banche tradizionali alle shadow bank non e' cosi' limitata come sembra. Il modo in cui le banche e le autorita' di regolamentazione esaminano e gestiscono le loro esposizioni dirette e indirette alle shadow bank sara' un'area da monitorare nel 2024.

