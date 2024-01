S&P: per Eurozona scenario di soft landing ma in ambiente di tassi alti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 gen - L'economia europea e' avviata nel 2024 verso uno scenario di soft landing pur in un ambiente che sara' caratterizzato da tassi che rimarranno piu' alti rispetto a quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni con un'attesa di tagli per soli 75 punti base del costo del denaro. E' quanto prevede S&P che per l'eurozona vede una crescita al ritmo dello 0,8% nel 2024 per poi risalire all'1,5% nel 2025 e attestarsi all'1,4% nel 2026. Secondo le stime dell'agenzia di rating, l'economia dell'eurozona beneficera' della ripresa delle spese per i consumi a fronte di un'accelerazione delle retribuzioni in un contesto di disinflazione. Sono inoltre attesi investimenti in crescita e la prima stagione del turismo a pieno regime in quattro anni. Sul fronte dei fattori negativi, S&P cita invece proprio la prudenza della Bce nell'allentare la propria politica monetaria e il fatto che i tassi di interesse stanno diventando positivi in termini reali.

Cop

(RADIOCOR) 10-01-24 13:25:53 (0324) 5 NNNN