S&P: peggiorano condizioni credito globale, rischio piu' tagli rating e default

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 set - Con le condizioni del credito globale "a un punto di inflessione", i fondamentali del credito di societa' e Paesi "si potranno deteriorare, in un contesto di rallentamento dell'attivita' economica, di condizioni di finanziamento piu' rigide e di pressioni inflazionistiche prolungate". E' questa la previsione dell'agenzia S&P Global Ratings, secondo cui anche i "rating hanno raggiunto un picco post-Covid e hanno iniziato a deteriorarsi". Come si legge nel rapporto "Global Credit Conditions" relativo al quarto trimestre, S&P "si attende un aumento dei downgrade", in particolare tra gli emittenti che operano nei settori dei beni di consumo, della vendita al dettaglio e dell'automotive, e che "i default complessivi raddoppino, superando il 3% entro la meta' del 2023, dai minimi storici attuali". Secondo l'agenzia di rating, "le maggiori economie rischiano una recessione, poiche' l'inerzia derivante dagli stimoli fiscali e monetari varati per superare gli effetti della pandemia e innescare il successivo rilancio dell'economia sono stati sostituiti in modo disomogeneo dal sostanziale inasprimento monetario delle principali banche centrali globali". In questo contesto, nei prossimi mesi, "le persistenti pressioni sui costi e il rallentamento dell'attivita' economica eroderanno le riserve delle imprese", che "dovranno fare i conti con l'aumento dei costi e l'inasprimento delle condizioni di finanziamento, in un contesto di politica monetaria piu' restrittiva e di rallentamento dell'attivita' economica".

