Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            S&P: con interruzione prolungata Hormuz forti impatti per mercati emergenti -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 apr - Per S&P lo shock dell'offerta sta compensando i fattori macroeconomici favorevoli e le condizioni di finanziamento accomodanti di cui i mercati emergenti avevano beneficiato nel 2025. Nel dettaglio, secondo gli esperti, lo scenario di base prevede che l'intensita' del conflitto raggiunga un picco e che la chiusura effettiva dello Stretto di Hormuz si attenui nelle prossime settimane, ma e' probabile che alcune interruzioni persistano per mesi. Cio' riflette la congestione nei porti, i ritardi assicurativi, il tempo necessario per riavviare la produzione energetica e possibili danni fisici duraturi.

            Lab-com

            (RADIOCOR) 17-04-26 12:12:42 (0320) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.