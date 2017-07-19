S&P: con interruzione prolungata Hormuz forti impatti per mercati emergenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 apr - Per S&P lo shock dell'offerta sta compensando i fattori macroeconomici favorevoli e le condizioni di finanziamento accomodanti di cui i mercati emergenti avevano beneficiato nel 2025. Nel dettaglio, secondo gli esperti, lo scenario di base prevede che l'intensita' del conflitto raggiunga un picco e che la chiusura effettiva dello Stretto di Hormuz si attenui nelle prossime settimane, ma e' probabile che alcune interruzioni persistano per mesi. Cio' riflette la congestione nei porti, i ritardi assicurativi, il tempo necessario per riavviare la produzione energetica e possibili danni fisici duraturi.

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(RADIOCOR) 17-04-26 12:12:42 (0320) 5 NNNN