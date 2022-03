S&P: con guerra Ucraina aumento inflazione in prossimi 2 trimestri, poi calo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - "E' probabile che il conflitto provochi un aumento dell'inflazione nei prossimi due trimestri con l'aumento dei prezzi dell'energia, seguito da un calo dei tassi di inflazione a causa del calo dei prezzi dell'energia". E' quanto rilevano gli esperti di S&P in un rapporto sulle conseguenze per l'economia mondiale della guerra in Ucraina. "Crediamo che le banche centrali credibili - si legge nel rapporto - saranno in grado di guardare oltre l'aumento dell'inflazione a breve termine determinato dall'energia e che il processo di riduzione dell'accomodamento della politica monetaria continuera', sebbene a un ritmo piu' lento".

