S&P: calo competitivita' minaccia il commercio estero europeo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Il rapporto di S&P Global Ratings rileva che poiche' molti settori europei sono talmente intrecciati con gli Stati Uniti e la Cina attraverso le esportazioni, valore aggiunto contenuto nella domanda finale e tecnologia, le restrizioni commerciali o l'aumento di dazi o tariffe si rivelerebbero dannosi per l'Europa. La maggiore apertura dell'Europa al commercio, che ha coinciso con la creazione del mercato unico dell'Ue e con la firma dell'Accordo generale delle Nazioni Unite sulle tariffe doganali e sul commercio (Gatt), e' stata un successo storico. Secondo le stime di S&P Global Ratings, questa apertura ha contribuito a circa il 5% dell'aumento cumulativo del Pil pro capite in Ue dalla meta' degli anni '90. Negli ultimi trent'anni, pero', ha aumentato costantemente la sua dipendenza dalle importazioni e dalle esportazioni, distinguendosi cosi' da Paesi come la Cina, che ha abbandonato un modello di crescita basato sulle esportazioni gia' a meta' degli anni Duemila, e gli Stati Uniti, che si concentrano principalmente sul mercato interno.

La posizione dell'Europa nel commercio globale e' infatti messa in discussione dai suoi due principali partner commerciali, gli Stati Uniti e la Cina. Nel 2023, l'Ue presenta un surplus commerciale di 113 miliardi di euro con gli Stati Uniti e un deficit commerciale di 187 miliardi di euro con la Cina. C'e' il rischio che gli Stati Uniti aumentino le tariffe sulle merci importate, a seconda dell'esito delle elezioni. Nel frattempo la Cina continua a perseguire una politica di aumento del valore aggiunto in settori in cui l'Europa tradizionalmente eccelle. Inoltre, la Cina ha recentemente avviato un'indagine su alcune esportazioni europee in risposta ai dazi imposti dall'Ue sulle importazioni di veicoli elettrici dalla Cina.

