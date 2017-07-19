S&P: calendario revisioni rating 2026
Queste le date di pubblicazione della revisione del merito di credito dei principali Paesi da parte di Standard & Poor's. Prima pubblicazione -- Italia 30 gennaio EFSF 30 gennaio Lussemburgo 30 gennaio Austria 06 febbraio Portogallo 27 febbraio Gran Bretagna 10 aprile Olanda 17 aprile Germania 24 aprile Belgio 24 aprile Grecia 24 aprile Spagna 13 maggio Cipro 15 maggio Irlanda 20 maggio Francia 29 maggio Seconda pubblicazione -- Italia 15 maggio Lussemburgo 31 luglio EFSF 31 luglio Austria 07 agosto Portogallo 28 agosto Spagna 11 settembre Irlanda 18 settembre Gran Bretagna 09 ottobre Olanda 16 ottobre Belgio 23 ottobre Germania 23 ottobre Grecia 23 ottobre Cipro 13 novembre Francia 27 novembre Terza pubblicazione -- Italia 13 novembre.
