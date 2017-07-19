S&P: banche europee entrano nel 2026 da posizione di forza con bilanci solidi

Attenzione strategica si concentrera' su M&A e AI (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 gen - Il settore bancario europeo e' in una condizione di buona salute e dovrebbe rimanerlo nel corso dei prossimi 12 mesi. E' quanto affermano in un rapporto gli analisti di S&P secondo cui "le banche europee entrano nel 2026 da una posizione di forza, sostenute da una redditivita' stabile, dal miglioramento delle valutazioni di mercato e da bilanci solidi". S&P si attende che i principali indicatori di credito rimangano solidi quest'anno. "I rating di S&P su quasi tutte le principali banche europee con rating sono investment-grade e il 78% presenta un outlook stabile - si legge nel rapporto -.

L'outlook economico favorevole di S&P per l'Europa supporta le aspettative di un lieve miglioramento della redditivita' e di una qualita' degli attivi complessivamente stabile".

Secondo l'agenzia di rating, le banche europee dovranno affrontare una pressione crescente nel mantenere le promesse in termini di crescita ed efficienza. Per sostenere le attuali valutazioni di mercato, sara' fondamentale un'esecuzione impeccabile. "L'attenzione strategica degli istituti si concentrera' principalmente su operazioni di m&a e sull'adozione dell'intelligenza artificiale". I principali rischi al ribasso per il 2026 sono rappresentati da una crescita degli attivi e da tassi di interesse inferiori alle attese, nonche' da potenziali turbolenze di mercato. Tensioni geopolitiche ancora elevate potrebbero incidere sull'attivita' di business e sulla fiducia degli investitori.

L'instabilita' politica e i profili fiscali o di indebitamento deboli di alcuni Paesi potrebbero inoltre influire sull'economia nel suo complesso e sulle condizioni di finanziamento delle banche nazionali attraverso i rischi legati agli spread di credito.

