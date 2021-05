Sostenibilita': Marcegaglia, in Pnrr sono le riforme che fanno la differenza

Ma investimenti sono importanti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 mag - "Il Pnrr prevede investimenti e riforme. Gli investimenti sono importanti, ma secondo me le riforme sono quasi piu' importanti degli investimenti per fare la differenza e far fare all'Italia quel salto che le occorre. E' importante cambiare la governance e il modo di approcciare ricerca e innovazione". Lo ha detto Emma Marcegaglia, chair del B20 Italy, il G20 Business Summit organizzato con la regia di Confindustria in coincidenza con la prima presidenza italiana del G20. Marcegaglia ha partecipato alla decima edizione del Technology Forum 2021. Il focus dell'evento e' su tre temi: People, Planet, Prosperity, pilastri chiave per lo sviluppo sostenibile, selezionati anche dalla presidenza italiana al G20 come centrali per la visione di un futuro migliore. Il tema di quest'anno e' infatti 'People, Planet, Prosperity: le innovazioni per la Rinascita post-Covid'. L'evento e' organizzato da The European House - Ambrosetti.

