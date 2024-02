Sostenibilita': Manpower, da transizione verde 30 mln nuovi posti lavoro entro 2030

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Il percorso verso un'economia piu' sostenibile dal punto di vista climatico e ambientale, promosso da consumatori, investitori e istituzioni, accelerera' la trasformazione verde delle aziende e portera' a un aumento delle opportunita' di impiego nell'ambito della sostenibilita', creando fino a 30 milioni di nuovi posti di lavoro nel mondo entro il 2030. Lo afferma il report 'Building Competitive Advantage with A People-First Green Business Transformation' di ManpowerGroup, l'ultima indagine dell'organizzazione, presentata al World Economic Forum di Davos, che ha coinvolto circa 40.000 datori di lavoro e oltre 5.000 persone in 41 Paesi. Lo studio, spiega una nota, rivela un sostanziale divario tra gli ambiziosi target di riduzione delle emissioni e l'accesso ai talenti 'verdi' necessari per raggiungere gli obiettivi ambientali. Secondo il report, il 70% delle aziende di tutti i settori pianifica di assumere talenti nell'ambito della sostenibilita', i cosiddetti 'green jobs'. Le intenzioni di assunzione piu' forti (81%) sono state riscontrate nel settore dell'energia e dei servizi pubblici, seguito dai comparti information technology (77%) e servizi finanziari (75%), mentre i talenti verdi piu' ricercati sono quelli attinenti alle funzioni della produzione (36%), di operations e logistica (31%), It (30%), vendite e marketing (27%), ingegneria (26%), amministrazione (25%) e risorse umane (25%).

