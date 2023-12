Sostenibilita': Human Foundation, due borse di studio su nuove regole Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 dic - Giovani esperti, da affiancare al proprio team qualificato sui temi della Impact Economy: li cerca e li forma Human Foundation, Do&Think Tank per l'innovazione sociale, grazie a due borse di studio da 25 mila euro, ciascuna finalizzata all'approfondimento dei temi legati alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), direttiva europea in vigore dal gennaio 2023 che impone alle aziende di divulgare pubblicamente le informazioni sui rischi, le opportunita' e gli impatti che le loro attivita' hanno sulla societa' e sull'ambiente. C'e' tempo fino al 12 dicembre per iscriversi al bando disponibile sul sito di Human Foundation a questo. Allegata al bando i candidati troveranno una guida completa alla presentazione delle proposte di ricerca. Come adeguarsi alla nuova direttiva europea in materia di rendicontazione non finanziaria delle imprese? Due le tematiche oggetto delle proposte di ricerca: la prima riguarda l'approfondimento della Tassonomia europea e le sue ricadute sul sistema di rendicontazione di sostenibilita' delle imprese; la seconda attiene allo studio, il raffronto e l'armonizzazione di criteri, metriche, KPI utilizzati per valutare l'impatto sociale e ambientale al fine di proporre un framework completo e efficiente.

